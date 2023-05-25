بريطانيا تثمن اختيار الجابر لرئاسة «cop28»: نتطلع إلى العمل مع الإمارات

أعلن وزير الدولة البريطانى لأمن الطاقة، جراهام ستيوارت، دعمه اختيار الإمارات لسلطان الجابر، رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28 ، الذى يعقد فى دبى نوفمبر المقبل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

واختارت الإمارات رئيس شركة أدنوك النفطية الحكومية، سلطان الجابر، لرئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ COP28.

ووصف ستيوارت، الجابر بأنه شخصية بارزة، وقال فى مؤتمر للتكنولوجيا البيئية:"أعتقد أنه فرد متميز ونتطلع إلى العمل مع الإمارات لضمان نجاح كوب 28، وجعل المزيد من الدول تلتزم بخفض الانبعاثات اللازمة".

كما أشاد ستيوارت بسجل الجابر فى أدنوك، قائلا: "إنه كان ينظف عملياتها ويقلل الانبعاثات، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية".

وفى وقت سابق، أعربت أيضا أصوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، عن دعم دولة الإمارات وجهودها الدؤوبة فى محاربة تغير المناخ.

ونقلت صحيفة "ذا ناشونا" عن مصدر حكومى أمريكى، دعمه للإمارات التى وصفها بـ الشريك المحورى فى الدفع قدما بالجهود المشتركة من أجل مكافحة تغير المناخ، بما فى ذلك قيادة قمة المناخ COP28.

وكان المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون المناخ، جون كيرى، أشاد باختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، لقيادة مباحثات المناخ واصفا إياه بالاختيار الموفق.

جاء ذلك ردا على أصوات حاولت التشويش على النسخة المقبلة من الحدث المناخى الأكبر فى العالم.

وزعمت الأصوات التى انتقدت استضافة الإمارات لقمة المناخ، أنها اتخذت هذا الموقف بذريعة أن الدولة بلد منتج للنفط، فى حين يشدد خبراء بيئة غربيون على ضرورة انتهاج مقاربة تشمل كل الفاعلين فى قطاع الطاقة.