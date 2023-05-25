فيديو.. كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يرصد إطلاق كوريا الجنوبية أول صاروخ فضائي محلي الصنع، وفق ما أظهرت مشاهد بثّها التلفزيون، في ثاني محاولة تقوم بها سيول في هذا المجال بعدما فشلت الأولى في أكتوبر الماضي، واستغرق تصميم الصاروخ الذي كلّف 1,5 مليار دولار، قرابة عشر سنوات.

أطلقت كوريا الجنوبية صاروخها "نوري" المُصمم محلياً محمّلاً بقمر اصطناعي تجاري سيتولّى وضعه في المدار، في حدث قد يشكّل نقطة تحوّل في أنشطة كوريا الجنوبية الفضائية التي تشهد تطوراً كبيراً.

وتم إرجاء عملية إطلاق الصاروخ التي كانت مقررة أساساً الأربعاء، بسبب مشكلة فنية طرأت قبل دقائق من موعد الإقلاع. وأشار مسؤولون حينها إلى أنّ المشكلة حُلّت فوراً.

هذه ثالث عملية إطلاق لصاروخ "نوري"، بعدما فشلت محاولة إطلاق أولى قبل أن تنجح محاولة ثانية في العام 2022 أسفرت عن وضع الصاروخ أقماراً اصطناعية تجريبية في المدار. ويحمل الصاروخ ثمانية أقمار اصطناعية تشغيلية بينها "قمر اصطناعي تجاري"، بحسب وزارة العلوم في كوريا الجنوبية.