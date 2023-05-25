"مفرش قماش" يكشف هوية مسرب امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، القبض علي أحد الأشخاص العاملين بغرفة المطبعة السرية لامتحانات الشهادة الإعدادية، لقيامه بتسريب المواد على جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها قبل موعده الامتحانات بساعات.



وكان ظهرت مواصفات "مفرش قماش" داخل الغرفة السرية لطباعة الامتحانات وتصوريها بأسيوط، وعلي الفور تم القاء القبض علي المتهم بتسريب الامتحانات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وتم التحفظ عليه وتحرر محضر بذلك للعرض علي النيابة.



وكانت شهدت محافظة اسيوط تسريب اكثر من مادة من مواد الشهادة الاعدادية مما اثار حالة من الغضب بين اولياء الامور لنشر صور الامتحانات واجابتها قبل موعد الامتحان بساعات.