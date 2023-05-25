فيديو.. أستاذ اقتصاد: قطاع التعدين واعد جدا في مصر

قالت الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد، إن مصر لديها من الإمكانيات والموارد والمواد الخام والبشرية وإصلاحات القوانين لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه رغم أن العالم لا يزال يشهد أزمات ولكن مصر لديها فرصة جيدة لتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": قطاع التعدين واعد جدا في مصر، وفي ظل الأوضاع العالمية نستورد بأسعار مرتفعة، ولو شجعت القطاع الخاص على أن يدخل قطاع التعدين سيحقق نجاحات مع الدعم، لأن هذا القطاع مكلف ويحتاج تكنولوجيا معينة وندعم القطاع الخاص لدخوله هذا المجال.

وأضافت: تشجيع تصنيع المواد الخام يصنع فارقا في الأسعار وتكلفة الإنتاج ويعطينا وضعا تنافسيا، والإيطاليون ينظرون لمصر كعلاقة استراتيجية ونقطة أساسية لتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وبصفة عامة الحكومة الإيطالية تشجع على أن يكون هناك تعاون أكبر مع مصر.

ولفتت إلى أن المستثمر الإيطالي يرى أن هناك فرصا جيدة للتعاون مع مصر، ويسوق فرص الاستثمار في مصر بشكل جيد، ويجب استغلال هذه الفرصة لمصر عن طريق تسهيل وجود مشروعات لها عائد على الطرفين.