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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مناظرة لجثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مصرعه علي يد عاطل فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بـ منطقة المرج أنه توفي نتيجة إصابته بجرح نافذ في القلب أحدث تهتكا ونزيف داخلي  وتوقف الدورة الدموية .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل باحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج ، وعلى الفور أنتقلت اجهزة الأمن،  وعثر على جثة شاب مقتول بطعنة بسلاح ابيض، وبعلم التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وصديقه ، عاطل ، بسبب خلافات شابقة بينهم أقدم على اثرها الاخير على طعن المجنى عليه ، ولاذا بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى 1ضبطه ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن الدورة الدموية بالمرج