وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي لبحث سبل التعاون القضائي

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا الإتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية وذلك بحضور جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب وزير العدل بالضيف الروسي والوفد المُرافق له، مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

من جانبه عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وشددا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

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