بالفيديو.. خبير اقتصادي: أزمة سقف الدين الأمريكي ستحل في اللحظة الأخيرة

قال محمد يسلم الفلالي الخبير الاقتصادي من لندن، إن وكالة فيتش وضعت الاقتصاد الأمريكي رهن المراقبة السلبية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك رد فعل طبيعي وحدثت في 2011 مع أوباما، وما حدث في سقف الدين هو السبب.

وأوضح أن الأزمة الحالية في الولايات المتحدة يرى الجميع أنها ستحل في آخر لحظة، وهي ترجع إلى أمور قانونية بحته وتعود الاقتصاد الأمريكية والأسواق المالية على هذه الحركات، ومنذ عام 1960 حتى الآن غير سقف الدين أكثر من 78 مرة.

وتابع: «هذه النظرة ستؤثر بشكل غير مباشر والاقتصاد الأمريكي هو أهم اقتصاد عالمي، وهو محل ومكان الأصول الآمنة، ولكن من الناحية القانونية فهناك آثار قد تترتب على ذلك فصناديق الاستثمار لديها قوانين وشرط».

وأشار إلى أن هناك آثار من ناحية التحوط ويجب التحوط لأن هناك خطر اقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، ولكن لا أظن أنها ستتخلف عن السداد.