جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الجمايلة

نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة، اليوم الاربعاء ، إلى قرية الجمالية التابعة لمركز دسوق، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بكفر الشيخ ، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

أشرف على القافلة ميدانياً وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، ومدير ادارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، ومدير ادارة الجوالة صفوه شلبي، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاُ من حازم عياد، ، وأحمد عبد الله.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وأجرت الكشف الطبي على 1649 حالة من أبناء قرية الجمايلة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

