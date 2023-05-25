حماة الوطن: النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد مرتبط بالإرتقاء بالتعليم

وجهت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب ممثل حزب حماة الوطن، الشكر للرئيس السيسي لدعوته للحوار الوطني والذي يعد الحجر الأساسي للجمهورية الجديدة، موجهة أيضا الشكر للقائمين على الحوار لدورهم في خروجه بهذا الشكل الجيد.

وتابعت الهريدي خلال كلمتها بالجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، أن مشاكل التعليم معروفة للجميع ولكن نحتاج للحلول.

واردفت ممثل حزب حماة الوطن، أن النهوض بالمستوى المعيشي للافراد مرتبط بالتعليم، وتطويره، مؤكدة أهمية الاهتمام بالمنظومة التعليمية لدوره الكبير في حلول العديد من الازمات.



وأكملت أن رؤية الحزب ليس تطوير التعليم ولكن تحويله بمعنى اعتماده على سوق العمل وربط مخرجاته بسوق العمل، والذي يتسم باستمرار التغير والتطور، مختتمة: يجب دراسة سوق العمل ومعرفة متطلباته وعلى أساسه يتم تقسيم المنهج، موضحة: وهو ما سيتقدم حزب حماة الوطن برؤية تجاهه.