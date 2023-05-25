"سوسة" يستقبل أعضاء لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات

استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للوقوف على الموارد المادية والبشرية بكلية الآداب لاعتماد تطبيق لائحة البرامج الجديدة.

وضمت اللجنة خلال زيارة الجامعة ، كلا من الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ ، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس ، والدكتور ماهر عبدالقادر العميد السابق بجامعة الإسكندرية ، وبحضور الدكتور محمد ابو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب ، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة ، ووكلاء الكلية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأعرب الدكتور جمال سوسة عن سعادته بزيارة لجنة قطاع الآداب بالمجلس الاعلي للجامعات لكلية آداب بنها ، للوقوف على الموارد المادية والبشرية بالكلية، تمهيدًا لاعتماد تطبيق لائحة الساعات المعتمدة لبرامج الكلية الجديدة.

وأكد أن الجامعة لا تأل جهدا لاعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة وفقا لمعايير الجودة المؤسسية والأكاديمية علي المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

يذكر أن لجنة قطاع الآداب بالمجلس الاعلي للجامعات قد تفقدت عددا من القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ، والجهاز الإداري بكلية الآداب للتاكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة.