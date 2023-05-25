الحزب العربي الناصري: الحوار الوطني انفراجة حقيقية لمشكلات المجتمع

توجه يوسف عيد ممثل الحزب العربي الديمقراطى الناصري، بالشكر لفكرة الحوار الوطني، قائلا: إنه جاء فى الوقت المناسب، مؤكدا أن الحوار انفراجة حقيقية لمشكلات المجتمع.

وقال “عيد” فى الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، إن كل من شارك فى الحوار عليه مسؤلية لإنجاح هذا الحوار، مشيرا إلى أن التعليم هو أكثر الطرق للنهوض بأى أمة، مؤكدا أن بناء الإنسان أصعب من بناء المصانع.

وتابع: علينا أن نهتم بالمعلم لأن المعلم ليس مظهر فقط بل منهج وفكر، ويكون لديه علم بأمور الوطن، لأن المعلم صاحب رسالة، وأصحاب الرسالة عليهم أن يتسلحوا بالإيمان والثقة.