القومي للبحوث يطلق قافلة طبية إلي إنشاص بالشرقية

أطلقت لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومي للبحوث اليوم الخميس، قافله طبية إلى قرية إنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي للمركز وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتقديم الخدمة الطبية المتميزة للقرى الأكثر فقرا واحتياجا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود.

ضمت القافلة عدد من الأطباء في مختلف التخصصات "الباطنة، الامراض الجلدية، الاطفال، النساء والتوليد، ذوي الاحتياجات الخاصه، العلاج الطبيعي والرمد، وقام الاطباء بالكشف والتشخيص على المرضي وتم صرف الادويه مجانا من صيادله المركز القومي للبحوث، كما رافق القافله عياده الامراض الباطنيه المتنقله المجهزه بالسونار ورسم القلب.