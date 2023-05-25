بمناسبة يوم أفريقيا.. رئيس الوزراء الياباني: سنواصل تعاوننا مع القارة السمراء لتحقيق عالم مستدام

بعث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو رسالة تهنئة لأفريقيا بمناسبة يوم أفريقيا، قائلا: أود أن أتقدم بخالص تهانينا القلبية، نيابةً عن حكومة وشعب اليابان، بمناسبة الذكرى الـ 60 على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تُعد سلفًا للاتحاد الإفريقي”

وأضاف “ فوميو”: كما أود أن أعرب أيضًا عن احترامي وتقديري تجاه الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية بالتنسيق فيما بينها تحت قيادة الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق أجندة 2063.

وتابع: بينما يمر المجتمع الدولي بنقطة تحول تاريخية، فإنني عازم على دعم النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون. ومن هذا المنطلق، قمت مؤخرًا بزيارة مصر وغانا وكينيا وموزامبيق، وتبادلت وجهات النظر بصراحة مع قادة هذه الدول، كما قمت بدعوة الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إلى قمة مجموعة السبع هيروشيما G7، وتبادلت معه وجهات النظر.

وأوضح: يوافق أيضًا هذا العام الذكرى الـ30 على تأسيس مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، مؤكدا: ستواصل اليابان تعاونها مع إفريقيا باعتبارها "شريكًا ينمو جنبًا إلى جنب معها" من أجل تحقيق عالم مرن ومستدام.