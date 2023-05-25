تعديل نص المادة "7" الخاصة بقبول الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بـ"ألسن الأقصر"

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

وجاءت أبرز قرارات الاجتماع، متضمنة موافقة أعضاء المجلس، على مقترح بتعديل نص المادة "٧"، الخاصة بكلية الألسن لقبول الطلاب بمرحلة الدراسات العليا، وهي: إن يكون الطالب حاصلًا على درجة ليسانس الألسن بتقدير عام جيد على الأقل، أو درجة ليسانس الآداب من إحدى الجامعات المصرية بالتقدير نفسه، أو درجة معادلة لأيهما على أن يكون الطالب قد درس لغتين أجنبيتين إحداهما أوروبية، فضلًا عن اللغة العربية، مع إعفاء طلاب دبلومة دراسات الترجمة من شرط التقدير.

وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير، والدكتوراه، بعدد من الكليات، والموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لعدد من رسائل الدكتوراه والماجستير لباحثين بالأقسام المختلفة بكلية الآثار، وكلية السياحة والفنادق.

كما شملت الاجتماع، الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير، والدكتوراه، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

كما وافق المجلس، على نقل تبعية المجلة العلمية لكلية الآثار من كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي إلى كلية الآثار بجامعة الأقصر، على أن يعرض القرار على مجلس الجامعة، فيما تمت الموافقة على مقترح إدراج مجلة كلية السياحة والفنادق ضمن التصنيف الدولي سكوباس.

وشهدت الجلسة، موافقة المجلس على عقد مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وإحدى الجامعات الروسية، لإقامة عدد من الأنشطة بمجالات البحث العلمي والمعارض التشكيلية فضلًا عن التبادل بين الأساتذة والطلاب.

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مجلس الدراسات العليا (1)

مجلس الدراسات العليا (2)

مجلس الدراسات العليا (3)