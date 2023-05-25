الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بسوهاج، وضبط مرتكب الواقعة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز ) بإكشافه مقتل (شقيقه - مقيم بذات العنوان) بمسكنه على إثر إصابته بجروح قطعية متهتكة بالرأس والرقبة.



أسفرت تحريات فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( زوج عمة المجنى عليه - مقيم بذات الدائرة ) .



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب ، فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك أعد "بلطة" .. وبتاريخ الواقعة قام بالدخول لمنزل المجنى عليه وتعدى عليه بـ"البلطة" فأودى بحياته ، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.