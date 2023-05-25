"خطة النواب" توافق على مشروع موازنة وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك بعد أن استعرض المهندس عصمت عبد السلام، ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل مشروع موازنة الوزارة للعام المالي الجديد 2023/2024 والتي تبلغ قيمتها 42.080 مليار جنيها، مشيرًا إلي أن المنح تقدر بمشروع الموازنة بنحو 172 مليون جنيه.



وكشف خلال الاجتماع، تخصيص مبلغ وقدره 28.5 مليار جنيه لصالح تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وتعقيبا على تساؤلات النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد 2023/2024، أوضح المهندس أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء، أن حجم الاستثمارات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 42 مليار جنيه، موزعة على عدد من المشروعات الهامة، فى مقدمتها المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكى وتنمية سيناء، بواقع 6 مليارات جنيه.

وأشار ممثل وزارة الكهرباء أيضا إلى مشروع الدلتا الجديدة الذي يبلغ إجمالي تكلفته 19.5 مليار جنيها ينفذ على عدة مراحل، حيث مدرج منهم العام الجديد 3.5 مليارات جنيها.

وأكد أن أحد المشروعات الهامة، أيضا مشروع القطار السريع، حيث تقوم الكهرباء بالتغذية الكهربائية لمحطات الجر، والقيمة الكاملة للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيها.

