الداخلية: ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية، حيث إرتكبوا 13 واقعة سرقة بمحافظات "الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية".



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة نبروه، تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 13 واقعة بنطاق مديريات أمن (الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية) وأرشدوا عن المسروقات “عدد 13 دراجة نارية”.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.