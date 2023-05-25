الأمن العام يشن حملة أمنية مكبرة بدمياط لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة “دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد- كفر البطيخ”، وأقسام شرطة “ثان دمياط - دمياط الجديدة”.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة،ضبط خلالها على كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة “هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 10 متهمين لهم معلومات جنائية.



كما تم ضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات 2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.