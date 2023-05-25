انطلاق بطولة كمال الأجسام للرجال يوليو المقبل

تنطلق في الواحد والعشرين من يوليو ٢٠٢٣ أقوى البطولات المحلية لكمال الأجسام، والفيزيك، للشباب والرجال، تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والأفريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنية.

من جانبه أكد الدكتور عادل فهيم، أن هذه البطولة تعد من أولى البطولات، الذي يطلقها الاتحاد المصري لكمال الأجسام،لاكتشاف المواهب الجديده وقد تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد والاتفاق على جوائز البطولة، والتي ستكون مفاجأة لجميع الابطال،وسيتم من خلالها انتقاء بعض العناصر المميزة ، استعداداً لمشاركتهم في البطولة العربية المقرر اقامتها في الفتره من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 في مدينة الاسكندرية.

وأوضح فهيم أن بطولة" الرجل الفولازي" سوف تشهد ايضاً تدشين حملة " الحرب ضد المنشطات" لتوعيه ابناءنا من مخاطر المنشطات.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد جابر المنسق العام للبطولة أن الاستعدادات تجرى على قدمً وساق للانتهاء من الترتيبات النهائيه وأننا نستعد بكل قوه لاستقبال هذه الحدث العالمي ونشكر الدكتور عادل فهيم على موافقته اقامة البطوله في محافظة بني سويف العريقة في الفتره من ٢٠ حتي ٢١ يوليو المقبل في فئات كمال الاجسام والكلاسيك والفيزك للشباب والرجال ونعده ان نكون على قدر الثقة.

من جانبه قال مصطفى عويس المدير التنفيذي للبطولة إننا اخدنا على عاتقنا التنظيم الجيد للبطولة وهناك العديد من المفاجأت والفعاليات خلال مشوار البطولة و التي ستكون مفاجأة للجميع من حيث التنظيم الرائع والتحكيم المميز لبطولة الرجل الفولازي ، بحضور مكثف لكل محبي هذا الرياضه بجانب الجوائز القيمة التي سوف نعلن عنها في غضون الايام المقبلة.



وأكد عبدالله ايمن المستشار الفني للبطوله ان كافة الامكانيات سوف توفر من أجل إنجاح البطولة وستكون بدايه الانطلاقة للعديد من البطولات خلال الفتره المقبلة تحت شعار “معا.. ضد المنشطات”.