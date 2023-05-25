"رضوان" يجتمع بمدربي قطاع الناشئين بالمقاولون قبل 48 ساعة من انطلاق الاختبارات

عقد الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، اليوم الخميس، إجتماعا مطولًا مع مدربي القطاع، وحرص على وضع ضوابط للجميع قبل إنطلاق اختبارات القطاع والتى ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأثني “رضوان” على دعم مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، مؤكدا ان نجاح القطاع يرجع للدعم الكبير الذي يحظي به الجميع داخل النادى من قبل الإدارة.

ومن المقرر أن يفتح نادي المقاولون العرب أبوابه أمام كل من يرغب في الخضوع للاختبارات داخل القطاع في كافة الأعمال السنية.



وشدد محمد رضوان رئيس القطاع على ضرورة التركيز خلال فترة الاختبارات ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة والابتعاد عن المجاملات ومنح كل من يخضع للاختبارات حقه ومتابعة الجميع دون استثناء.

ومن المقرر ان تنطلق اختبارات نادي المقاولون اعتبارًا من صباح السبت المقبل.

وتم تقسيم ايام الاسبوع على النحو التالي



السبت والاثنين والاربعاء من كل اسبوع مواليد 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015

والاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع مواليد

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