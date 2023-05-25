محافظ المنوفية ورئيس "التنمية الحضرية" يتفقدان المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بشبين الكوم

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق بجولة تفقدية لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات الجارى تنفيذه بقرية الراهب بشبين الكوم "مشروع داره"، رافقه محمد موسي نائب المحافظ.

وتابع محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أعمال التشطيبات والتجهيزات للعمارات السكنية بالمشروع والمقام علي مساحة 15،7 فدان ويضم 16 عمارة ( أراضي + 10 أدوار علوية ) بإجمالي 1672 وحدة سكنية، ويشمل المشروع (مول تجاري، مجمع خدمات، محطة رفع صرف صحي، باركينج للسيارات، لاند إسكيب، مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي)، وغيرها من الخدمات الأساسية، وخلال الجولة تم تفقد عدد من الوحدات السكنية علي مساحات مختلفة.

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن مكونات ومراحل التنفيذ والتصميمات الهندسية والإشتراطات الفنية للمشروع، وكذا تنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية بكافة القطاعات الخدمية من أجل توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم المعيشية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزء من رؤية وإستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء وبناء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مثمنًا دور صندوق التنمية الحضارية والهيئة الهندسية لمشاركتهم الفعالة وإنجاز المشروع في وقت قياسي طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الجهود الميدانية لمحافظ المنوفية ومتابعته الدورية للمشروع القومى لعواصم المحافظات، مشيرًا أن معدلات الأداء ونسب التنفيذ تسير بخطي ثابتة وفقا للخطة الموضوعة، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير المناطق الغير مخططة من خلال تنفيذ خطط تنموية ومشروعات قومية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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