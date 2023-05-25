المؤبد لأب وأبنائه الثلاثة بالفيوم لإدانتهم بقتل نجل شقيقه بسبب الميراث

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثامنة، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة كل من عيد.ع.أ، وأبناؤه خالد، وعلي، ومحمد، بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيهًا، لإدانتهم بقتل نجل شقيق الأول ونجل عم الثلاثة الآخرين الطفل أحمد محمود (16 سنة) أمام أعين والدته بعدما أمطروه بوابلًا من الرصاص



صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس محكمة علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.



تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2022 حينما أنهى المتهم وأبناؤه حياة نجل شقيقه الطفل الذي لم يتجاوز الـ 16 عامًا بأن أمطروه بوابل من الرصاص أمام أعين والدته عقب نشوب مشادة كلامية بينهم أثناء قيام الطفل بري الأرض الزراعية، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على الميراث.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغًا من أهالي بمقتل طفل في أرض زراعية بقرية روبي بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، على يد عمه وأبنائه، وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم ضبط أحد المتهمين وفرار الباقين.



وكانت والدة الطفل المجني عليه قد أدلت بشهادتها أمام المحكمة في جلستها المنعقدة بالأمس محتضنةً صورة طفلها، ومطالبةً بالقصاص العادل لطفلها لإطفاء نيران قلبها على ابنها الذي قُتل بوحشية أمام عينيها.



كما ناقشت المحكمة الطبيب الشرعي في إصابات الطفل التي أودت بحياته طبقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بالإضافة إلى سماع شهادة الشهود حول تفاصيل ارتكاب الجريمة تمهيدًا لإصدار حكمها.



وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة إطسا الواقعة، فيما جرى القبض على أحد المتهمين وهو خالد، بينما فر الباقين هاربين، فيما جرى إحالة المتهمين الأربعة للتحقيق أمام النيابة العامة، وجرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتهم من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.