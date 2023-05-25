محافظ أسوان يوجه بتنفيذ أول مشروع ومصنع متخصص بالصعيد لإنتاج المياه المعدنية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2 ، وبإستثمارات ستصل إلى 50 مليون جنيه وذلك فى إطار سعى المحافظة المستمر لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الإستثمارية التى تساهم فى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة للمقومات والثروات الطبيعية التى تذخر بها أسوان .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع ممثل الشركة الإستثمارية التى ستنفذ المشروع اللواء جلال خلف الله ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وأيضاً العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وقد كلف اللواء أشرف عطية المسئولين بإعداد بروتوكول ثلاثى بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة الإستثمارية القائمة على المشروع ، الذى يستهدف الإستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة ، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن ، فضلاً عن إستكمال خطتها بمشروعات دعم البنية التحتية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى .

ولفت إلى أنه تم الإتفاق مع الشركة الإستثمارية المختصة بالمشروع للإستفادة من الهوية البصرية لإسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية، علاوة على أهمية إستخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء، وكذلك للوفاء بإحتياجات المنشآت والشركات السياحية.