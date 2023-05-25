ضبط 3 أطنان قمح قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه على الصادرات للتأكد من انتظام عملية إستلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه إستراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 م قامت إدارة تموين الحسينية بشن حملة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة و مفتشي الإدارة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر كالتالي:

محضر رقم ( ١٥٢٠ ) جنح الصالحية الجديدة ضد إ ج ع م أ صاحب سيارة محمله أقماح محلية لحيازة وبيع أقماح خارج المحافظة بالسوق السوداء وعدم توريدها داخل المحافظة تم التحفظ على عدد ٣٥ شيكارة قمح محلي خام بوزن ٢٦٢٥ كيلو تقريبا.

كما تم تحرير محضر رقم ( ٧٨٠٦ ) جنح الحسينية ضد س م ن س صاحب محل جزارة بناحية بحرالبقر لعدم اتباع الاشتراطات التموينية.

محضر رقم ( ٧٨٠٧) جنح الحسينية ضد م أ إ م صاحب سوبر ماركت بالإخيوه لبيع سلع مجهولة المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على عدد ١٠ أطباق كبده.

محضر رقم ( ٧٨٠٨) جنح الحسينية ضد م م إ صاحب محل جزارة بناحية بندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٥ كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

هذا بالإضافة إلى محضر رقم ( ٧٨٠٩) جنح الحسينية ضد س ب م ب صاحب شادر لحوم بلدية ببندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٧ كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

كما تم تحرير تقارير ضد أصحاب 7 مخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ولعدم نظافة آواني العجين.