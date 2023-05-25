مصرع وإصابة 8 أشخاص في حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر.. بالصور

لقي مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرين في حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بكل واقعة على حدة.

وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارا يفيد مصرع مواطن يدعى "جمال ب" 60 سنة، مقيم قرية الجهينات إثر اصطدام تروسيكل به، وفي واقعة أخرى أصيب كلا من "أحمد ع ص" 40 سنة، ويوسف أ ج" 25 سنة، بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف وارتجاج في المخ، إثر انفجار إطار الأمامي لسيارة ملاكي كانوا يستقلونها تحمل رقم ص س ا 3872، مما أدى إلى اصطدامهم بعمود بسور كورنيش إسنا وكسره.

كما اصطدمت دراجة بخارية بطفلة عمرها 8 سنوات بقرية الفارسية، بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى حدوث كسر بقدم الطفلة اليمنى، كما اصطدمت دراجة بخارية بتروسيكل يحمل شخصين من نجع الشيخ فضيل علي طريق المشابك، مما أدى إلى إصابة كلا "حسين م ا" 55 سنة، بكسر بالقدم اليسرى، و"محمود م ا" 60 سنة، بكسر في الزراع الأيسر.

كما أصيبت "إيمان ح خ" 30 سنة، مقيمة منطقة الحجز بحري عزبة سليم، بجروح في المخ وفروة الرأس إثر سقوطها من علو، كما أصيب محمود محمد محمود 22 سنة بجرح قطعي بالرقبة إثر سقوطه من أعلى السلالم بمنزله بمدينة إسنا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع المتوفى مشرحة المستشفى.

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