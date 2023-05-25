تنسيقية الأحزاب: الحوار الوطني شهد طرح موضوعات مهمة.. ومشاركة قوية للمستثمرين

وجه سعيد شحاتة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، الشكر لإدارة الحوار الوطني على تنظيم الجلسات وطرح الموضوعات المهمة، حيث تشهد جلساته مشاركة الكثير من الأشخاص ذوي الأفكار الثري مثل المستثمرين والتنفيذيين والشباب.

وأضاف «شحاتة» خلال حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ ملف الاستثمار من أهم الملفات الموجودة حاليا نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله، كما أن انخفاض معدل الادخار في مصر يستلزم زيادة معدل الاستثمار، حيث يتم العمل على الحفاظ على معدلات التشغيل.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، أنّ الحوار الوطني ناقش معوقات الاستثمار وكيفية الخروج منها، كما تم التطرق إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لطرح الأراضي الصناعية والتنسيق بين الجهات المختلفة سواء كانت هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية الصناعية أو الخريطة الاستثمارية والهيئة العامة للاستثمار.

وأكد: «كما جرى مناقشة وجود سوق موازٍ للعملات الأجنبية وكيفية التخلص منه لإزالة مخاوف المستثمرين بخصوص كيفية حساب تكلفة مشروعاتهم، كما دارت مناقشات حول الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة في مصر».

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