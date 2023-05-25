توريد ٤١٣٩ طن قمح لصوامع الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٤١٣٩ طن و٩٣٢ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٨٤٥٨٨ طن و ٠٠٩كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

وأشارت وكيل وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل الاقماح المحليه المخصصه للتقاوي إلى محطات الاعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجاره الداخليه المختصه بالمحافظه المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.