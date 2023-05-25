بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية شاملة مجانية بكفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفيرأفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بعزبة السيد واكد التابعة لقرية سنجها و توابعها بمركز كفر صقر وذلك بحضور مديري إدارات (رعاية الحيوان – الإرشاد – الرعاية التناسلية - مسئول مكتب التأمين بالمديرية) ومدير إدارة كفر صقر البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية و أطباء إدارة كفر صقر البيطرية وحضور كبير من قيادات البلدة وكبار المربين، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٩٧) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية) رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣٤) رأس ماشـية و(٦٤) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٣٧٨) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (١١٥) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج (٣٢٦) طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية للتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار وتم عقد لقاء مع عدد من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين بالقافلة.

وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.