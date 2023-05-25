أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن طرح لحوم بلدية وخضروات وسلع تموينية ومعمرة بأسعار الجملة، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم ٢٥٠ جنيها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، أن ذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية بالمصالح الحكومية والمنافذ التابعة للوحدات.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة على استمرار الوحدات المحلية بالمركز فى طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.

اللحمة البلدي بـ250 جنيه..وخضر وفاكهة مخفضة بمنافذ الوادي الجديد (1)

اللحمة البلدي بـ250 جنيه..وخضر وفاكهة مخفضة بمنافذ الوادي الجديد (2)

اللحمة البلدي بـ250 جنيه..وخضر وفاكهة مخفضة بمنافذ الوادي الجديد (3)

اللحمة البلدي بـ250 جنيه..وخضر وفاكهة مخفضة بمنافذ الوادي الجديد (4) - Copy