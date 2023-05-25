الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 25 منزلا بالفيوم.. بالصور

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي الانتهاء من اعادة اعمار عدد (25) منزلا فى قرية اللاهون مركز الفيوم، وقرية الوابور مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم .

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن اعادة اعمار منازل الاسر الاولى بالرعاية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وثمنت شعبان، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أن الاعمار شمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك، موضحًا أن الهدف من اعادة اعمار المنازل بالفيوم هو تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم.

وأضاف أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الاكثر احتياجا أطلقته الاورمان قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكه فى هذه القرى وان الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الان ويتجاوزعددها850قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة.

ويذكر أن جمعية الأورمان، قامت منذ بدء العمل إلى الآن إعادة إعمار 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات لـ4059 منزل بمحافظات الجمهورية المختلفة.

40f27865-d1ea-4ec0-b780-3e0ababc0c2c

b1c4d42d-9186-44e3-b254-e0299c7aa5dc