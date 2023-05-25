الزمالك في راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.

وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

يأتي الزمالك في المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 آخرين وتلقى 7 هزائم.