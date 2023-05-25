وكيل تعليم الشرقية يوجه بمراعاة الدقة بتصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومحمد رمضان غريب وكيل المديرية، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، و لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات.

ووجه الرشيدي بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.



وتفقد مراحل سير العمل بلجنة النظام والمراقبة، وأطمئن بنفسه على دقة التصحيح والرصد، وأوصى سيادته بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة.

وجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة شكر خاص لجميع العاملين بالكنترول ولجان تقدير الدرجات على الجهد المبذول واكد سيادته أن العمل بروح الفريق هو طريق النجاح.