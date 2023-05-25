ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أكبر مناورات بالذخيرة الحية

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية اليوم الخميس، أكبر مناورات مشتركة بالذخيرة الحية على الإطلاق لمحاكاة "هجوم واسع النطاق" من كوريا الشمالية، حسبما قالت وزارة الدفاع في سول.

 

وأضافت الوزارة، أن ما يقرب من 2500 جندي يشاركون في التدريبات التي تستمر خمسة أيام، وانطلقت في بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع هاوتزر وطائرات مقاتلة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وتابعت الوزارة في إفادة صحفية "التدريبات أظهرت قدرة جيشنا واستعداده للرد على التهديدات النووية والصاروخية واحتمال الهجوم الشامل من كوريا الشمالية".

 

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون وافق على الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري من كوريا الشمالية.

 

كوريا الجنوبية الذخيرة الحية مناورات كوريا الشمالية