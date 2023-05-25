برلماني: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز فرصة كبيرة للمستثمرين والقطاع الخاص

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

وقال الكحيلي في بيان له اليوم الخميس، إن مصر تمتلك أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم فى مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز، ما يجعلها دائماً على الخريطة الصناعية في الإنتاج والتصدير.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، اليوم فرصة كبيرة جدا للمستثمرين في الداخل والخارج، وفرصة أيضا للقطاع الخاص، لأن الكوارتز يدخل في صناعة المجوهرات والزجاج والساعات وأسطح المطابخ والسيراميك والإلكترونيات.

وأشاد الكحيلي بمجهودات الدولة لتنفيذ استثمارات طموحة من أجل زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة هو أول مصنع من نوعه قادر على التصدير، وتتجاوز استثماراته 80 مليون يورو.

واختتم الكحيلي بيانه مشيداً بحجم المتبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، وحجم الاستثمار الصافي الإيطالى بمصر والذي يبلغ 6 مليارات يورو تقريبا، وناشد جميع المستثمرين باستغلال الفرص المصرية، في كل المجالات الاستثمارية.