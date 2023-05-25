أيتن عامر تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي أطيب من اللي قبلها

هنأت الفنانة أيتن عامر شقيقتها الفنانة وفاء عامر التي تحتفل اليوم الخميس بعيد ميلادها.

وشاركت أيتن الجمهور فيديو من الاحتفال عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" وكتبت تعليقا عليه:"كل سنة وانتي أطيب من اللي قبلها، وأجدع وأنجح بحبك يا فوفا".



يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل مكتوب عليا، والذي حققت فيه نجاح كبير، وكان من بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا وإخراج خالد الحلفاوي، وظهرت ضيف شرف في فيلم "ساعة إجابة" الذي طرح مؤخرا بالسينمات.



وتشارك وفاء عامر في الفيلم الجديد “أبو النسب” مع النجمين محمد إمام وياسمين صبرى، ومن المفترض عرضه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.