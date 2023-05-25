"زراعة الشرقية" تواصل حملات مكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الصيفية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وكذلك الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لتحقيق أعلى إنتاجية.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الصيفية وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، إذ تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تنفيذ فعاليات الحملة بالجمعيات الزراعية التابعة لإدارات ( الزقازيق - القنايات - مشتول السوق - بلبيس - فاقوس- ههيا - الإبراهيمية - صان الحجر - كفر صقر - منيا القمح) الزراعية وذلك بعد قيام مديري الجمعيات الزراعية بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيداً عن الكتل السكنية وحفاظاً على سلامة المواطنين.

زراعة الشرقية تستمر في حملات مكافحة القوارض

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