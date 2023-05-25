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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الشعب الجمهوري»: المعلم المصري على مستوى عال من الاحترافية ولا نحتاج لخبراء لتطوير التعليم

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني
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أكد النائب طارق سيد الطويل حزب الشعب الجمهوري ، وعضو مجلس النواب، أن التعليم أساس مهم في عملية التنمية، مضيفا أن المعلم أساس العملية التعليمية ويحتاج لمزيد من النظرة.

وتابع طارق سليمان، في كلمة له في جلسه لجنة التعليم بالحوار الوطني، اليوم الخميس ، أن راتب المعلم يحتاج لتطوير، متابعا أن المعلم مهدرة كرامته وحقه.

وأكمل النائب طارق سيد الطويل حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس النواب، أنه يجب التعامل مع هذا الأمر، وخاصة أن التعليم من أهم عناصر نهضة الأمم، لافتا إلى أن المعلم المصري على مستوى عال من الاحترافية ولا نحتاج لخبراء لتطوير التعليم في مصر.

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