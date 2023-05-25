حبس عصابة النصب بـ "انتحال الصفة" في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب علي المواطنين من خلال انتحال صفة رجال شرطة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بالتحرى حول الوقائع المماثلة.

ووجهت لهم النيابة تهمة انتحال صفة رجال شرطة، والنصب علي المواطنين وسرقتهم بالإكراه. نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتغيير مبلغ مالى للدولار ، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم ، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى مُنتحلين صفة رجال الشرطة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى وقدره 300 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظات "القاهرة–الجيزة - الإسكندرية".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، الإسكندرية" تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم..وبحوزتهم 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين- مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت - عدد ٣ تماثيل مُقلدة" تُستخدم فى أعمال النصب"- عدد 7 هواتف محمول "بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والفرار هرباً مستقلين السيارات المشار إليها، بإستدعاء المبلغ إتهمهم بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.