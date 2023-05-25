بالصور.. انيقة مثل حماتها الملكة رانيا.. أجمل إطلالات رجوة آل سيف خطيبة الاكثر الحسين

تابع العالم أجمع وخاصة العربى حفل حناء الآنسة رجوة آل سيف، على الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد الأردن، والمقرر عهد حفل زفافهما في الأول من يونيو المقبل، وقد اتسمت إطلالة خطيبة ولى العهد الأردني بالأناقة والرقى، بحفل الحناء، مثلما اتسمت إطلالتها في المناسبات المختلفة التي ظهرت بها مع أفراد العائلة الملكية الأردنية، وفى هذا التقرير، نستعرض أجمل إطلالات رجوة آل سيف.



أجمل إطلالات رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين



رجوة بإطلالة كاجوال



أطلت خطيبة ولي العهد الأردني عندما كانت بصحبته أثناء جولة جمعتهما بمجموعة من الطلاب الموهوبين في المجال الفني، بإطلالة كاجوال راقية تكونت من بنطلون جينز لونه داكن مصمم بخصر عالي، مع توب بسيط لونه أسود، وأكملت إطلالتها بمعطف أسود بياقة عريضة ومصمم بجيوب، وأكملت إطلالتها بأكسسوارات ناعمة.

رجوة مع خطيبها ولي العهد الاردني الامير الحسين



رجوة بفستان جينز أبيض



أطلت رجوة آل سيف في صورة عائلية مع العائلة الملكية الأردنية والتي نشرت عبر الصفحة الخاصة بالعائلة على الفيس بوك، بمناسبة احتفال الملكة رانيا بعيد ميلادها، حيث ظهرت رجوة بفستان طويل من الجينز الأبيض بأكمام قصيرة عريضة.

رجوة مع العائلة الملكية الاردنية



رجوة بإطلالة كلاسيكية أنيقة



وأطلت رجوة مع الأمير الحسين خلال جولتهما في جناح مقتنيات الملك المؤسس ومكتب الملك الباني في الديوان الملكي الهاشمي، بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت تنورة سوداء فضفاضة بخصر عالي مزين بحزام جلدي مزدوج، مع قميص أبيض، وحملت حقيبة يد لونها أبيض وأكملت إطلالتها بإكسسوارات رقيقة.



رجوة بإطلالة كلاسيكية

رجوة بفستان أزرق



وأطلت رجوة برفقة خطيبها الأمير الأردني بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت حيث فستان Brennie من علامة التجارية COSTARELLOS

، مصمم من قماش لوريكس جورجيت ناعم وتميز الفستان بتصميم بأكمام متوسطة الطول، مع فتحة ياقة على شكل حرف الـV، وحزام من نفس قماش الفستان وذلك في أول صورة لها مع خطيبها الأمير الحسين.

رجوة مع خطيبها ولي العهد الأردني



إطلالة رجوة بحفل زفاف الأميرة إيمان



وأطلت رجوة آل سيف خلال حفل زفاف الأميرة إيمان بفستان طويل لونه أصفر مشرق بتوقيع العلامة التجارية Roksanda، ومصمم بأكمام مفتوحة تتدلى أطرافها خلف ظهرها على شكل وشاح طويل، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية، وحملت حقيبة كلاتش ذهبية اللون.

رجوة بحفل زفاف الأميرة إيمان



إطلالة رجوة بحفل الحناء



وأطلت رجوة خطيبة ولى العهد الأردني بحفل الحناء بفستان أبيض مزين بتطريز ذهبي وارتدت غطاء أبيض على رأسها.