بالصور.. انيقة مثل حماتها الملكة رانيا.. أجمل إطلالات رجوة آل سيف خطيبة الاكثر الحسين

تابع العالم أجمع وخاصة العربى حفل حناء الآنسة رجوة آل سيف، على الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد الأردن، والمقرر عهد حفل زفافهما في الأول من يونيو المقبل، وقد اتسمت إطلالة خطيبة ولى العهد الأردني بالأناقة والرقى، بحفل الحناء، مثلما اتسمت إطلالتها في المناسبات المختلفة التي ظهرت بها مع أفراد العائلة الملكية الأردنية، وفى هذا التقرير، نستعرض أجمل إطلالات رجوة آل سيف.
أجمل إطلالات رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين
رجوة بإطلالة كاجوال
أطلت خطيبة ولي العهد الأردني عندما كانت بصحبته أثناء جولة جمعتهما بمجموعة من الطلاب الموهوبين في المجال الفني، بإطلالة كاجوال راقية تكونت من بنطلون جينز لونه داكن مصمم بخصر عالي، مع توب بسيط لونه أسود، وأكملت إطلالتها بمعطف أسود بياقة عريضة ومصمم بجيوب، وأكملت إطلالتها بأكسسوارات ناعمة.