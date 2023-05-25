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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتابع تطبيق برنامج التعليم الطبي

برنامج التعليم الطبي
برنامج التعليم الطبي
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عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفريق عمل كلية الطب بالجامعة، اليوم الخميس، اجتماع أون لاين عبر تطبيق زووم مع الدكتور باسم الديك، والدكتور دينا الزفزافي، أعضاء لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢.

شارك في الاجتماع، كلاً من الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة منى جودة، منسق الجودة بكلية الطب.

وعقب الاجتماع، تابع أعضاء لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية بالكلية، وامتحانات طلاب الفرقة الأولى بغرفة الأوسكي ومعامل المهارات، وذلك من خلال فيديو تم بثه لايف عبر تطبيق زووم. 

من جانبه، قال رئيس جامعة الأقصر، إن وزارة التعليم العالي تسعى من خلال برنامج ٥+٢ للارتقاء بالتعليم الطبي في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن تقييم التعليم الطبي كل فترة الهدف منه مصلحة كل المرضى المصريين.

وأشار حسين، إلى أن جامعة الأقصر تعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، لخدمة المنظومة الطبية داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.

تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (1)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (1)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (2)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (2)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (3)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (3)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (4)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (4)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (5)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (5)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (6)
تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢ (6)
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