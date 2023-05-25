على هامش احتفالات العمال.. حزب الشعب الجمهوري يكرم المتميزين بكل المجالات

أقام حزب الشعب الجمهوري، احتفالية لتكريم المتميزين والقيادات العملية، في إطار الاحتفال بعيد العمال، تقديرًا لجهودهم الملموسة بالقطاعات المختلفة، في محافظة كفر الشيخ.

وقال النائب على أحمد على أمين الحزب بالمحافظة، إن العمال يلعبون دور كبير يعظم العملية الإنتاجية ويسهم في زيادة الدخل القومي للاقتصاد المصري؛ موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي رعاية العمال وتنظيم الاحتفال بعيد العمال تقديرا لدورهم في دفع العملية الانتاجية وخدمة الوطن.

وقد تخلل الحفل كلمات لجميع المكرمين، وخلال كلمته بالاحتفالية أشار الدكتور صفوت محمد عمارة، من علماء الأزهر الشريف، وأحد المكرمين عن العاملين بمشيخة الأزهر إلى رؤية جديدة خاصة بنظام الإنتخابات الفردي والقائمة سواء المطلقة أو النسبية، مؤكدًا أن النظام الحالي قد يكون الأمثل ولكنه ليس الأنسب للشعب المصري خلال هذه المراحلة، وهذا يتضح للعامة والكافة لما نتج عن الانتخابات البرلمانية الماضية والتي لا تعبر عن إرادة الناخبين ويتحكم في عملية الإختيار عدد من العوامل يعلمها الجميع، وأفاد بأنه يمكننا أن نضع الفئات التي حددها الدستور فقط وهم الشباب والمرأة والمعاقين وغيرهم في قائمة ويتم تقسيم الجمهورية إلى ست قوائم وتتنافس عدة قوائم وأعلى القوائم اصواتا تفوز بمقاعد البرلمان وبذلك نضمن دخول الفئات التي حددها الدستور، أما في الفردى فلابد أن يتم إعادة تقسيم الدوائر بحد أقصى نائبان لكل دائرة وبذلك نضمن انتخابات تنافسية تعبر عن الناخبين، ووجه الشكر لقيادات الحزب على دعوته للتكريم وأشاد بتنظيم الاحتفالية.

وأوضحت الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب ومساعد أمين الحزب بكفر الشيخ، أن مصر تحرص في الأول من مايو من كل عامٍ على الاحتفال بعيد العمال، احتفال يجسد وبعمقٍ احترام الدولة المصرية لعمالها الكادحين، وتقديرها لما يقدمونه من عطاءٍ في ميادين الإنتاج كافة، فيما أكد أحمد الرميلى، الأمين المساعد لشؤون التنظيم أنه جرى خلال الاحتفالية تكريم العمال المثاليين من مختلف الهيئات المصالح الحكومية علي مستوي المحافظة ومنحهم شهادات التقدير، موجهًا التحية لكل انسان يخلص في عمله لوجه الله ولرفعة الوطن.

وقال مصطفى سعيد رئيس لجنة القوى العاملة بالحزب، “إنه تم تكريم العاملين المتميزين تقديرًا لجهودهم المبذولة والملموسة بالقطاعات المختلفة"، كما رحب اللواء تامر عاشور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحاضرين ووجه لهم الشكر على تلبية الدعوة بحضور الحفل.