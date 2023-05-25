نقيب المعلمين: القانون يحتاج إلى تعديل عاجل

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن المعلمين و أسرهم يمثلون، الشريحة الأكبر في المجتمع المصري، مضيفاً أن المعلمين لم يتخلفوا عن واجبهم الوطني في أي مناسبة من المناسبات الوطنية، بالرغم من الظروف الإجتماعية والمادية التي يعانوا منها.

وأضاف "الزناتي" خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم، أن المعلمين يعانوا من الكثير من المشاكل التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل حلها، لرفع الحالة المعنوية للمعلمين وشحن طاقتهم الذهنية والعملية من أجل تقديم مستوى أعلى في جودة التعليم.

وتابع نقيب المعلمين :"و على رأس هذه الأولويات، قانون المعلمين الذي يحتاج إلى تعديل عاجل".

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