رئيس النادي المصري يعتذر لمحافظ بورسعيد: أخطأت في فهم موضوع الاستاد

تقدم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، باعتذار، اليوم الخميس، إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسبب قراراه بالاستقالة من منصبه اعتراضًا على تصميم مشروع استاد النادي المصري الجديد والحديث عن عدم تنفيذ المشروع الاستثماري.

وأضاف "أبو علي"، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء استاد النادى المصري الجديد في نفس موقعه القديم، وفقًا للمواصفات العالمية بسعة تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف مشجع، فضلًا عن إنشاء فندق للاعبين ملحق بالاستاد، :"أخطات في موضوع الاستاد وأعتذر للمحافظ عن سوء الفهم، والمشروع الاستثماري الجديد بالتنسيق مع المحافظ سيكون أفضل مما رُسم أول مرة، والعائد الخاص به أكبر".

وأكد أن ما يحدث في مشروع استاد النادي المصري إنجاز، والحلم أصبح واقع، والأستاذ سيرى النور عقب 15 شهر.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن كامل أبو علي لم يتقدم باستقالته لكنه "كان واخد على خاطره"، هو عاشق لمصر وبورسعيد، والعمل والتكاتف يحقق النجاح وليس "الفيسبوك"، لافتًا أن المرحلة الأولى ستكون بناء الاستاد والثانية المشروع الاستثماري.

وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة سددت 50 مليون جنيه دفعة أولى للشركة المسئولة عن التنفيذ من إجمالي 260 مليون جنيه دعم من المحافظة لبناء الاستاد.

وبدأت أعمال هدم الاستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، وبدأت أعمال الحفر يوم 7 مارس الجاري والتي تستهدف 48 ألف متر مربع، بينما ستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية 8 أشهر و10 أشهر التشطيبات والتجهيزات وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.