برنامج تأهيلي خاص لسيف فاروق جعفر بعد إصابة العضلة الخلفية

خاض سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب، بعد معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباراة السابقة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وأدى سيف جعفر بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، عقب خوض الحصة التأهيلية في بداية المران مع اللاعبين بالفريق.

ولم يشارك سيف جعفر في الفقرة الخططية أو التقسيمة الفنية وتم الاكتفاء بأداء الجزء التأهيلي وفقا للبرنامج الموضوع له.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.