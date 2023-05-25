سولاف درويش: منظمة العمل العربية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

أعربت النائبة سولاف درويش رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، عن سعادتها وشكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته لمؤتمر العمل العربي والمشاركة في أعمال الدورة 49، والذي أكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير القوي العاملة حسن شحاته على الجهود المخلصة التي تقوم بها مصر لخدمة القضايا العربية.



وأشار الرئيس إلى أهمية دور منظمة العمل العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لمواجهة التحديات والمتغيرات المتلاحقة التي تتطلب المزيد من العمل في بناء مستقبل أفضل لأمتنا العربية.

وأضافت “درويش” لقد جاء تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، والعالم يشهد العديد من التحديات التي يجب علينا مواجهتها بالوحدة والتضامن الفكرى والتنموي البناء.



وأعربت عن سعادتها علي هذا التوجه القومي، مشيرة الى تزامن هذه الدعوة من قبل المدير العام للحوار بين أطراف العمل.

وأوضحت انها تواكب ما تشهده مصر الآن من اجتماعات للحوار الوطني ويشارك فيه جميع فئات الشعب للوصول الى خطط واستراتيجيات حديثة في ظل إقامة الجمهورية الجديدة في مصر.

وأشارت النائبة سولاف درويش، أن جدول أعمال المؤتمر تضمن مناقشة العديد من الأنشطة والتقارير البناءة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة في دولنا العربية، ومن أهمها توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات التشغيل ونظم التدريب الفنية.



وقالت، إنه لا بد أن أشير الى ما تم إنجازه داخل لجنة شئون عمل المرأة من ندوات وأنشطة بناءه تستهدف رفع كفاءة رائدات الأعمال وكان من ثمارها إعلان صلالة الذى أقر الاستراتيجية العربية لعمل المرأة حتى عام 2030.

وأشادت النائبة بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر الذي يأتي محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر الذي يأتي هذا العام تحت عنوان " الحوار الإجتماعي ما بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" والذي يتزامن مع إطلاق لرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المكاسب العمالية خلال احتفالية عيد العمال، وكذلك انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني والذي تشارك فيه كل القوى الوطنية، حول أولويات العمل الوطني بحثا عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف العملية الإنتاجية، والمجتمع المصري كافة بما يدعم مسيرة العمال والتنمية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تضمن محاور قضايا تخص ملف العمل ايضا، وهو مايؤكد اهتمام الدولة المصرية.

وقالت في ختام كلمته بمؤتمر العمل العربي في دورته 49: لا يسعني الا أن أشكر المدير العام على رعايته لهذه الأنشطة واتقدم بالشكر لكل من ساهم في انجاحها واحتضان أنشطتها المتميزة ولكم جميعا التحية والتقدير، متمنين لأمتنا العربية الخير والرخاء والسعادة.

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