"حماة الوطن" بالإسكندرية يعقد اجتماعًا لبحث مطالب صيادي "الكور" بالتعاون مع السياحة والمصايف

نظمت امانه المجالس النيابية والمحليه بحزب حماه الوطن بالإسكندرية برئاسة اللواء إبراهيم مبارك، وبالتعاون مع النائبة مني عمر وامانه العمال برئاسة محمد بيومي، اليوم، اجتماعًا مع صيادين ميناء الكور بمنطقة ميامي، بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة، وجمعية صيادي ميناء الكور.

وجاء ذلك في إطار دعم الحزب لمطالب الصيادين بناء توجيهات اللواء طارق بركات امين قطاع شمال وغرب الدلتا، و تعليمات محمد مجاهد امين عام الحزب، وإشراف طارق الوكيل، للعمل والتفاعل وسط القطاعات المختلفة في الشارع السكندري.

ووتضمن الاجتماع بحث عدد من مطالب صيادوا ميناء الكور و مراكب النزهه علي أرض الواقع، والتي تمثلت في تجهيز ممشي يساعد الزائرين في ركوب المركب للتنزه، وسور غير حاجب للرؤية و حد فاصل بين الميناء والشاطئ المجاور ودورة المياه و العمل علي تجهيز مكان للصرف الصحي.

وأكد محمد مجاهد امين الحزب، أن الاستمرار في حل مشكلات القطاعات المختلفة والصيادين بصفه خاصة هو هدف رئيسي للحزب خلال الفترة المقبلة، من خلال التواجد بينهم بشكل فعلي داخل اماكنهم فمثل تلك اللقاءات تنمي شعور المواطن العادي بالمسؤولية والانتماء خاصة في وجود قيادات الحزب مع المسئولين وحل المشكلات بشكل فوري.



وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف: أن مطالب صيادوا ميناء الكور مشروعة وسيعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المختلفة و تواجده اليوم من أجل هذا الغرض وهي مطالب تتحقق بجهود بسيطة وبالتعاون بين الجميع.



وأكد اللواء إبراهيم مبارك، أن هناك استجابة فورية من محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، لمطالب صيادوا ميناء الكور ووجوده وسطهم يؤكد علي الأمر.

وأكدت إضافة النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، أن اجتماع اليوم علي أرض الواقع بميناء الكور استكمال لِما بدأ في مقر حزب حماه الوطن لحل المشكلات التي تواجههم، وذلك بداية من مطالبهم بالتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية ونستكمل المشكلات التي تعوق عملهم، مثمنا على دور الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى التعاون مع الحزب للعمل علي حل تلك المشاكل.

وعقب الاجتماع جري تنظيم احتفالية لأمانه العمال برئاسة محمد بيومي، وتكريم عدد من الصيادين و توزيع مساعدات عينية عليهم، فيما أعرب الصيادين عن شكرهم لحزب حماه الوطن علي رأسهم اللواء طارق بركات امين قطاع شمال وغرب الدلتا و محمد مجاهد امين الحزب، وطارق الوكيل امين التنظيم، والنائبة مني عمر واللواء إبراهيم مبارك.