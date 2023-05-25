مجمع الفنون بجامعة حلوان يستضيف المعرض الجماعي لشباب فناني الجرافيك بالمنصورة

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المعرض الجماعي لشباب فناني الجرافيك من الفنون الجميلة جامعة المنصورة، والذي أقيم بقاعة الفسطاط بمتحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.



وأكد رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أن استضافة هذا المعرض بواسطة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان إشارة إلى دور الجامعة في تعزيز الفن والثقافة وتمكين الشباب الفنانين، لافتا إلى أن المجمع يعد منصة للتعبير الفني وتبادل الخبرات بين الفنانين الشباب، وتأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالثقافة والفن.

وأضاف أن جامعة حلوان هي جامعة فنون في الأساس وتحتوي على أعرق الكليات الفنية على مستوى الوطن العربي.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن المعرض استضاف مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تمثل مختلف أساليب الجرافيك وتقنياته، وقد قدم الفنانون الشباب أعمالًا تعكس مواضيع متنوعة ورؤى فنية فريدة، وتنوعت الأعمال فى المعرض.

وضم المعرض العديد من المواهب الشابة في مجال الجرافيك والفن التشكيلي، وتم تنظيم المعرض بهدف تشجيع ودعم المواهب الشابة في مجال الجرافيك، وتعزيز التفاعل الفني بين جامعتي حلوان والمنصورة. شهد المعرض حضورًا قويًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور المهتم بالفنون والثقافة.

شارك فى افتتاح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، والفنان سامح إسماعيل المقيِّم الفنى لمتحف الفن المعاصر، والدكتور محمد نبيل عبد السلام منظم المعرض.