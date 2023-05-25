مجالات استخدام تطبيق شات جي بي تي (1-2)

الخميس 25/مايو/2023 - 02:47 م

أثرت بقوة التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي على طريقة عيشنا وعملنا وتفاعلنا معًا ومع التكنولوجيا بشكل كبير مما أدى إلى تغيير لغة وشكل الحياة من حولنا، حيث يعتبر شات جي بي تي أحد أهم هذه التطورات، وقد طورته شركة (OpenAI)، وقد يؤثر تأثيرًا كبيرًا في مختلف الصناعات، إذ يتمتع بإمكانات تواصل تشبه البشر إلى حد بعيد. ويعد شات جي بي تي، أو روبوت الدردشة العام المُدرب مسبقًا، نموذجًا متطورًا لمعالجة اللغة الطبيعية، وهو مصمم لفهم وتوليد استجابات نصية شبيهة بالبشر، حيث يُستخدم شات جي بي تي، الأداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في مختلف التطبيقات، من كتابة التعليمات البرمجية وتصحيحها إلى كتابة قصائد مثيرة للاهتمام، وإنشاء سير ذاتية احترافية ورسائل الدافع، وترجمة اللغات، وحل المسائل الرياضية.

يوفر تطبيق شات جي بي تي إجابات على استفسارات المستخدمين بطريقة سريعة وذكية جدا تحاكي الطريقة التي يرد بها البشر، وتتعدى في ذلك محرك البحث أو مساعد جوجل الصوتي وهذه الإمكانيات المتميزة لتطبيق شات جي بي تي تجعله قادرا على المساعدة في العديد من الاستخدامات، فمنذ صدوره قبل بضعة شهور، لم تتوقف وتيرة وتعدد استخداماته لتشمل العديد من المجالات المختلفة، مثل كتابة نصوص حسب الطلب وبلغات مختلفة واكتشاف الأخطاء اللغوية في النصوص المعروضة من ناحية القواعد الصرفية والنحوية أو من ناحية الإملاء أو حتى من ناحية المعنى اللغوي، فضلا عن اقتراح البديل الصحيح للنصوص أو للمفردات اللغوية الواردة فيها، والبحث عن النصوص المشابهة للنصوص، وتلخيص النصوص والمقالات الطويلة، بالاضافة الي كتابة الرسائل الإلكترونية بالصيغة المتناسبة مع المعطيات التي تقدم إليه.. وفي المجال الفكري والعلمي، نجد اهمية شات جي بي تي في شرح الموضوعات الفكرية المعقدة ببساطة -القيام بالبحث والتعمق في المواضيع الفكرية المختلفة وعرض النتائج والحجج من وجهات النظر المختلفة، وكذلك:

استنباط الاستنتاجات الفكرية المبنية على أدلة وبراهين منطقية وكتابة المقالات الفكرية وتلخيص الأوراق والأبحاث والمقالات الفكرية والعلمية بلغات مختلفة، واقتراح عناوين للمقالات ويضاف اليها المناظرة الفكرية. وفي مجال الإبداع الفني والأدبي نجد خدمات شات جي بي تي لا تنتهي فمثلا نجده يقوم برواية قصص خيالية أو تعليمية أو أي نوع آخر من القصص حسب الموضوع والفئة العمرية المستهدفة ونوع الشخصيات ونوع القصة، بالإضافة إلى كتابة النصوص الإبداعية وتأليف النكت الإبداعية، فضلا عن تأليف الأغاني وكتابة السيناريوهات للسينما والتليفزيون وابتكار التصاميم الجرافيكية الواقعية أو الخيالية، و تحويل النصوص إلى صور، فضلا عن اقتراح عناوين لمقاطع الفيديو، واقتراح الأفلام والمسلسلات حسب الميول الفني.. وتتعدد مهام ومنجزات برنامج شات جي بي تي وتطورات الذكاء الاصطناعي إلى أشياء أبعد من ذلك وسنتناولها في المقال المقبل إذا اراد الرحمن عز وجل.