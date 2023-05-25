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الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يجدد تحرير التجارة المؤقت مع أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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تبنى الاتحاد الأوروبي لائحة لتجديد تحرير التجارة وبعض الامتيازات التجارية الأخرى مع أوكرانيا بشكل مؤقت، وذلك حتى شهر يونيو 2024.

وجاء على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يظهر، من خلال تجديد هذه الإجراءات، دعمه السياسي والاقتصادي الثابت لأوكرانيا، والتي لا تزال تواجه العملية العسكرية الروسية الخاصة عليها. 

 

وتساعد هذه الإجراءات أوكرانيا على الحفاظ على استقرار علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على استمرار اقتصادها في ظل ظروف صعبة للغاية.

 

ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز النفاذ، بعد توقيع ممثلي المجلس والبرلمان الأوروبيين عليها، في 6 يونيو المقبل.

 

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا