حزب "المصريين": افتتاح مجمع الكوارتز بالسويس نقلة نوعية بالصناعة المصرية

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين"، إن افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة في محافظة السويس، تضعنا أمام مرحلة جديدة وهامة من تدوين التاريخ بالصناعة وتحديدًا صناعة الحجر التي برع فيها المصري منذ آلاف السنين ولا يزال يتمتع بها إلى الآن، مثمنًا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع الأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، إن القيادة السياسية تسعى إلى تعزيز وتوسيع القاعدة الصناعية وإسهامها في دعم الصناعة المصرية، وذلك عن طريق خلق منتج مصري ذات جودة ومواصفات عالمية من أجل تحقيق التوازن والاكتفاء الذاتي ومن ثم زيادة حجم الصادرات المصرية وغزوها دول العالم أجمع، الذي بدورها تقلل فاتورة الاستيراد، فضلًا أن إنتاج المصنع سوف يحقق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن افتتاح مصنع معالجة الكوارتز في العين السخنة الذي قام به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية هو مثال عملي على الإمكانيات الهائلة التي تملكها مصر والتي مكنت إيطاليا من التعاون الصناعي معها، وهو ما يؤكد التطور الكبير الذي شهدته الصناعات المصرية الذي جعلت جميع الشركات الكبرى تتسارع في القدوم إلى مصر من أجل الشراكة والاستثمار في دولة فتحت الباب على مصرعيه أمام جميع المستثمرين.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة امتدادًا للمشروعات التنموية الضخمة التي تم تنفيذها من قبل القيادة السياسية على أرض مصر ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة تعظيمًا للقيمة المضافة للثروات التعدينية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض مصر منذ تولي الرئيس السيسي سُدة حكم البلاد من نهضة تنموية شاملة على جميع الأصعدة كان له الأثر الأكبر في إعطاء دفعة قوية نحو بلوغ الأهداف التي يتطلع إلى أبناء مصر.

وأكد أن مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة إضافة قوية جديدة للاقتصاد المصري، حبذا أنها هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقومات الكاملة لإنتاج "الكوارتز" من حيث "المنجم والمصانع"، لافتًا إلى أن إدارة واستغلال المحاجر والملاحات وإحكام السيطرة والحوكمة عليها بنطاق أراضي الدولة بالكامل أمرًا جَلل يُحسب للقيادة السياسية التي أعادت اكتشاف أصول مصر ووجهت بالاستغلال الأمثل لها مما جعل منها أهداف رامية لجميع الشركات والمستثمرين حول العالم ولكن هذه المرة على أرضنا.

وأشار ”أبو العطا“ إلى أن افتتاح مشروع «الذهب الأبيض» سيحقق قفزة نوعية كبيرة في قطاع التعدين، وزيادة قيمة المادة الخام المصرية، ودعم التصدير والاستبدال التجاري، وخلق فرص عمل جديدة لا سيما أن يوفر ما يقرب من 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إيقاف سنوات الهدر التي عكف فيها البعض على تصدير المواد الخام إلى الخارج وغض البصر عن محاولة تصنيعها بالداخل وتعظيم الاستفادة منها.

واختتم: رسائل الرئيس السيسي للمستثمرين خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز تفتح الطريق أمام الجميع من أجل زيادة رؤوس الأموال في مصر، وتقضي على جميع المعوقات في كل القطاعات بالدولة، فضلًا أنها نقطة تحول هامة في مسار عجلة الإنتاج وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والضريبية، وذلك بعد القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار والذي كان لها دورها في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ومواجهة جميع المشكلات والروتين والبيروقراطية التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار.